Salçalık Biber Fiyatları Tarlada Düşerken Markette Yükseliyor

Adana'da bu yıl kilosu 22 TL'den satılan salçalık biberin kilosu tarlada 5 TL'ye kadar düştü. Üretici tarlada kilosu 5 lira olan biberin markette 30 lira olmasına tepkili.

Bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle verimi düşen ve kilosu 22 TL'den satılan salçalık biber tarlada 5 TL'ye kadar düştü. Marketlerde ve pazarda kilosunun 30 TL ve üzeri fiyatlara satıldığını kaydeden üretici Cumali Aslan, üreten hariç herkesin para kazandığını belirterek, "Şu an hiçbir şeye zam gelmemişken fiyatlar yükseliyor ama üreticiye bu yansımıyor" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 60 dönüm arazide kapya biber üretimi yapan Aslan, raflarda artan ve tarlalarda düşen fiyatlara tepki gösterdi. Biber hasadının maliyetini kurtarmadığı için biberin tarlada kaldığını aktaran üretici, market ve pazarda artan fiyatların da kendileri hariç başta aracılar olmak üzere herkesin kazandığını belirtti. Aslan, şöyle devam etti:

"Salçalık biber meşakkatli üretimi zor bir sebze. Ama biz bu zorluklara rağmen bölgemize ekmek istedik dışarıdan gelmesin buradaki vatandaşlarımıza daha uygun ve kısa vadede ulaşsın istedik. Çiftçilere örnek olması için yol kenarını tercih ettik herkes gelsin baksın daha çok ekilsin üretilsin diye düşündük. Yetiştirdik ve güzel de oldu. Çok maliyetli bir ürün dönümde 40 bin TL masrafı var. Maliyetli bir iş ama değerini bulduğu zaman kazançlı bir ürün. Bir ay önce döneminde kilosu 22 TL'ye kadar yükseldi ama kuraklık yüzünden verim düştü fiyat yükseldi. İlk hasat 7'TL den yapıldı. Altmış dönüm yerden benim ilk hasadım yüz tondu. Ardından 22 TL fiyatı çıktı ve 15 ton gibi bir hasat yapıldı. Zaten az olduğu için fiyatı çok yükseldi. Bu bizim için bir yükseliş değildi. Yüz ton malımızı toplasaydık, bölgemizin insanları da 7'TL'den biber alıp salça yapsaydı, hem biz kazanırdık, hem onlar kazanırdı. İlk ürün çok popüler bir fiyatla başlıyor. Çiftçi ürününü hasat etmeye başladığında elinde kalma noktasına geliyor. Burada zarar eden kim? Zarar eden yine çiftçi. Gübre satan, zirai ilaç satan, mazot satan, işçi grubu bu tür kesimlerin hepsi pahalı alıyor, pahalı satıyor. Onların umurunda bile değil. Ben ürettiğim malı pahalı satamıyorum."

"Marketlerde 30 TL'nin altına hiç düşmedi"

Şu anda biberin kilosunun tarlada 5 lira olduğunu ifade eden Cumali Aslan, "Fabrikalar alımı durdurdu. Mahsulüm böyle duruyor. Şu an hasat yaptırsam 4 TL'si işçi 1 TL'si nakliye. Zaten insanlar aldı alacağını. Seneye 100 dönüm daha ekim yapacaktım vazgeçtim. Marketlerde kilosu 30 liraya, 40 liraya kadar çıkıyor. Marketlerden alınsın. Bu biber hiçbir dönem kilosu 30-25 TL'den aşağıya satılmadı kışın 70 TL'ye kadar marketlerde satılıyor. Düşmez de yani. Pazarlarda düşmez. Ama çiftçi maliyetini alamıyor" diyerek, market ve pazardaki fahiş fiyata tepki gösterdi. - ADANA