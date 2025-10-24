Sakarya ve Ukrayna'nın Çornomorsk Kenti Kardeş Şehir Oluyor

Sakaryalı iş insanları, ticari faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla Sakarya'nın Karasu ilçesi ile Ukrayna'nın Çornomorsk kentlerinin "kardeş şehir" olmasının ardından ikili ticari görüşmeler gerçekleştirmek üzere bölgeye gidecek.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Karasu Belediyesi ile Üretim ve Ticaret Kurulu (ÜTİK) temsilcileri, 29 Ekim'de gidecekleri Ukrayna'da, daha önce süreci başlatılan kardeş şehir protokolüne imza atacak. ÜTİK üyesi 15 Sakaryalı iş insanı, ayrıca Ukrayna ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi anlamında ikili görüşmeler yapacak.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Ticari ilişkilerin geliştirilmesinin öneminden bahseden Altuğ, "Bütün hedefimiz savaş sonrasında oluşabilecek işlerden Sakarya iş dünyası olarak daha fazla fayda sağlamak. Öncelikle ticaretin gelişmesi anlamında ikili görüşmeler bizim için önemli. Her iki şehrin ticareti için de önemli gelişme sağlanacaktır." dedi.

"Türk ve Ukraynalı şirketler birbirlerini tanıma fırsatı bulacak"

ÜTİK Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Pınar da ihracat ve yurt dışı yatırımları öncelediklerini kaydetti.

Karasu Limanı'nın öneminin, genişleme projesi ve yapılacak demir yolu hatlarıyla artacağına işaret eden Pınar, limanın lojistik merkezi haline geleceğini dile getirdi.

Bu yıl ikincisini düzenleyecekleri iş forumunun Odessa'da gerçekleştirileceğini aktaran Pınar, "Birincisi can Azerbaycan'da, mayıs ayındaydı. Odessa'nın, Sakarya için özelliği Karadeniz'den komşu olmamız, her iki şehrin de liman şehri, sanayi ve turizm şehri olması. Odessa Kalkınma Ajansı ve Odessa Ticaret Müşavirliğimizin katkılarıyla düzenleyeceğimiz iş forumunda Türk ve Ukraynalı şirketler birbirlerini tanıma fırsatları bulacaklar." diye konuştu.

Pınar, görüşmelerin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Savaştan sonra, Türk şirketlerinin geçmiş müteahhitlik tecrübesi, iş gücü ve inşaat malzemeleri üretimindeki becerileriyle Ukrayna'nın yeniden imarında önemli pay sahibi olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda Ukraynalı dostlarımızın savaşın ilk gününden itibaren yanlarında olan Türkiye'ye, Türk milletine ve Türk girişimcisine vefa göstereceğine inanıyoruz. Düşüncemiz, Ukrayna'nın savaştan sonra da en büyük yabancı yatırımcısı yine Türkiye ve Türk girişimciler olacaktır. "

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ise Karasu'nun "liman şehri" olması, gittikçe potansiyelinin büyümesi dolayısıyla Karadeniz'in karşı kıyısında bulunan aynı özellikleri taşıyan Çornomorsk ile kardeş şehir olma teklifine olumlu yaklaştıklarını anlattı.

Ön protokolün imzalandığını aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Ayın 29'unda şehri ziyaret ederek bu ilişkileri tamamen hukuksal çerçeveye bağlamayı düşünüyoruz. Çornomorsk kelime anlamıyla da Karasu anlamına geliyor. Dolayısıyla iki Karasu'yu birbirine bağlamış olacağız. İş insanlarımızla şehri inceleme fırsatı yakalamış olacağız. Akabinde de oradaki belediye yetkililerini de ilçemize davet edeceğiz. Bu şekliyle de iki liman şehrini birbirine bağlayarak her türlü ilişkimizi geliştirmeye katkı sunmaya çalışacağız. Karasu her geçen gün potansiyelini geliştiren bir liman şehri. Bu liman şehrinin ticaretini artırmak için bazı adımların atılması gerekiyor. Bu adımları iş insanlarımızla inceleyerek fırsat yaratacak bir konu varsa veya hangi ilişkileri geliştirirsek burada ülkemize, milletimize ve karşı tarafa faydalı olur diye bakılacak. İlk kıvılcımı atmak için inşallah orayı ziyaret etmiş olacağız."