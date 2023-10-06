Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 98,94 Liradan Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 98,94 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 98,94 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
GMS: Gecikmeli Müstahsil Satışı
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Yemlik buğday
|Kg
|GMS
|6,79
|Kabuklu fındık
|Kg
|HMS
|98,94
|İç fındık (13-15 mm)
|Kg
|TS
|192,44
|Mısır nişastası
|Kg
|GTS
|7,00
GTS: Gecikmeli Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
TS: Tacir Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi