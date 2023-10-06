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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 98,94 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 98,94 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 98,94 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Yemlik buğdayKgGMS6,79
Kabuklu fındıkKgHMS98,94
İç fındık (13-15 mm)KgTS192,44
Mısır nişastasıKgGTS7,00
GMS: Gecikmeli Müstahsil Satışı

GTS: Gecikmeli Tacir Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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