Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 98,94 Liradan Satıldı

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 98,94 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 98,94 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Yemlik buğday Kg GMS 6,79 Kabuklu fındık Kg HMS 98,94 İç fındık (13-15 mm) Kg TS 192,44 Mısır nişastası Kg GTS 7,00

GTS: Gecikmeli Tacir Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

TS: Tacir Satışı