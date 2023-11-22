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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 98,88 Liradan Satıldı

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 98,88 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 98,88 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
ArpaKgHMS5,50
Kabuklu fındıkKgTS98,88
Mısır daneKgTS5,60
Yemlik buğdayKgHMS5,78
HMS: Hazır Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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