Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 98,88 Liradan Satıldı

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 98,88 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 98,88 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Arpa Kg HMS 5,50 Kabuklu fındık Kg TS 98,88 Mısır dane Kg TS 5,60 Yemlik buğday Kg HMS 5,78

TS: Tacir Satışı