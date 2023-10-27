Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 98,55 Liradan Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 98,55 liradan satıldı. STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Patates (Kg) - 15,38 TL, Kabuklu fındık (Kg) - 98,55 TL, Kabak taze (Kg) - 12,24 TL, Mısır dane (Kg) - 5,02 TL. TS: Tacir Satışı
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 98,55 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
TS: Tacir Satışı
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Patates
|Kg
|TS
|15,38
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|98,55
|Kabak taze
|Kg
|TS
|12,24
|Mısır dane
|Kg
|TS
|5,02
Kaynak: AA / Ekonomi