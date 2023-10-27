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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 98,55 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 98,55 liradan satıldı. STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Patates (Kg) - 15,38 TL, Kabuklu fındık (Kg) - 98,55 TL, Kabak taze (Kg) - 12,24 TL, Mısır dane (Kg) - 5,02 TL. TS: Tacir Satışı

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 98,55 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
PatatesKgTS15,38
Kabuklu fındıkKgTS98,55
Kabak tazeKgTS12,24
Mısır daneKgTS5,02
TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Mısır Ekonomi Haberler

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