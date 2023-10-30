Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 97 Liradan Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
TS: Tacir Satışı
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Yemlik buğday
|Kg
|TS
|6,35
|Kabuklu fındık
|Kg
|HMS
|97
|Kabak taze
|Kg
|HMS
|10
|İç fındık 11-13 mm
|Kg
|TS
|147,50
|Mısır dane
|Kg
|HMS
|4,72
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi