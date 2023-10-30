Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 97 Liradan Satıldı

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Yemlik buğday Kg TS 6,35 Kabuklu fındık Kg HMS 97 Kabak taze Kg HMS 10 İç fındık 11-13 mm Kg TS 147,50 Mısır dane Kg HMS 4,72

HMS: Hazır Müstahsil Satışı