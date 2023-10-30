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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 97 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Yemlik buğdayKgTS6,35
Kabuklu fındıkKgHMS97
Kabak tazeKgHMS10
İç fındık 11-13 mmKgTS147,50
Mısır daneKgHMS4,72
TS: Tacir Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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