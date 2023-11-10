Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 97,96 Liradan Satıldı

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,96 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,96 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Arpa Kg HMS 5,00 Ayçiçeği yağlık Kg GTS 13,50 Kabuklu fındık Kg TS 97,96 Mısır dane Kg TS 5,56

GTS: Gecikmeli Tacir Satışı

TS: Tacir Satışı