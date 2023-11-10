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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 97,96 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,96 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,96 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
ArpaKgHMS5,00
Ayçiçeği yağlıkKgGTS13,50
Kabuklu fındıkKgTS97,96
Mısır daneKgTS5,56
HMS: Hazır Müstahsil Satış

GTS: Gecikmeli Tacir Satışı

TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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