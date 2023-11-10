Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 97,96 Liradan Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,96 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,96 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Arpa
|Kg
|HMS
|5,00
|Ayçiçeği yağlık
|Kg
|GTS
|13,50
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|97,96
|Mısır dane
|Kg
|TS
|5,56
GTS: Gecikmeli Tacir Satışı
TS: Tacir Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi