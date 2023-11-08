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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 97,66 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,66 liradan satıldı. STB'de işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,66 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
ArpaKgHMS5,71
PatatesKgHMS15
Kabuklu fındıkKgHMS97,66
Mısır daneKgHMS4,49
Yemlik buğdayKgHMS5,86
HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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