Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 97,66 Liradan Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,66 liradan satıldı. STB'de işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,66 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Arpa
|Kg
|HMS
|5,71
|Patates
|Kg
|HMS
|15
|Kabuklu fındık
|Kg
|HMS
|97,66
|Mısır dane
|Kg
|HMS
|4,49
|Yemlik buğday
|Kg
|HMS
|5,86
Kaynak: AA / Ekonomi