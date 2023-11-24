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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 96,64 Liradan Satıldı

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 96,64 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 96,64 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
ArpaKgHMS5,67
Kabuklu fındıkKgTS96,64
Mısır daneKgTS5,39
Yemlik buğdayKgTS6,12
AyvaKGHMS8,00
HMS: Hazır Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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