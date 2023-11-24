Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 96,64 Liradan Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 96,64 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 96,64 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Arpa
|Kg
|HMS
|5,67
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|96,64
|Mısır dane
|Kg
|TS
|5,39
|Yemlik buğday
|Kg
|TS
|6,12
|Ayva
|KG
|HMS
|8,00
TS: Tacir Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi