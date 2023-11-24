Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 96,64 Liradan Satıldı

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 96,64 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 96,64 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Arpa Kg HMS 5,67 Kabuklu fındık Kg TS 96,64 Mısır dane Kg TS 5,39 Yemlik buğday Kg TS 6,12 Ayva KG HMS 8,00

TS: Tacir Satışı