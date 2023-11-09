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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 95,80 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,80 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,80 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
ArpaKgHMS5,71
İç fındık (11-13 mm)KgGTS170,00
Kabuklu fındıkKgTS95,80
Mısır daneKgTS6,64
Yemlik buğdayKgHMS5,86
HMS: Hazır Müstahsil Satış

GTS: Gecikmeli Tacir Satışı

TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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