Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 95,80 Liradan Satıldı

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,80 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,80 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Arpa Kg HMS 5,71 İç fındık (11-13 mm) Kg GTS 170,00 Kabuklu fındık Kg TS 95,80 Mısır dane Kg TS 6,64 Yemlik buğday Kg HMS 5,86

GTS: Gecikmeli Tacir Satışı

TS: Tacir Satışı