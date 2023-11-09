Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 95,80 Liradan Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,80 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,80 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Arpa
|Kg
|HMS
|5,71
|İç fındık (11-13 mm)
|Kg
|GTS
|170,00
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|95,80
|Mısır dane
|Kg
|TS
|6,64
|Yemlik buğday
|Kg
|HMS
|5,86
GTS: Gecikmeli Tacir Satışı
TS: Tacir Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi