Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 95,80 Liradan İşlem Gördü
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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,80 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,80 liradan işlem gördü.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
GMS: Gecikmeli Müstahsil Satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|95,80
|Arpa
|Kg
|GMS
|5,80
|Mısır dane
|Kg
|TS
|4,41
|Yemlik buğday
|Kg
|HMS
|5,99
HMS: Hazır Müstahsil Satış
TS: Tacir Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi