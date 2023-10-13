Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 95,80 Liradan İşlem Gördü

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,80 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,80 liradan işlem gördü.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Kabuklu fındık Kg TS 95,80 Arpa Kg GMS 5,80 Mısır dane Kg TS 4,41 Yemlik buğday Kg HMS 5,99

HMS: Hazır Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı