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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 95,80 Liradan İşlem Gördü

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,80 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,80 liradan işlem gördü.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Kabuklu fındıkKgTS95,80
ArpaKgGMS5,80
Mısır daneKgTS4,41
Yemlik buğdayKgHMS5,99
GMS: Gecikmeli Müstahsil Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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