Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 93,02 Liradan Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 93,02 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 93,02 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
TS: Tacir Satışı
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|İç fındık (11-15 mm)
|Kg
|TS
|150,10
|Mısır dane
|Kg
|TS
|4,99
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|93,02
|Bal
|Kg
|TS
|150,62
Kaynak: AA / Ekonomi