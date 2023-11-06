Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 92,86 Liradan Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 92,86 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 92,86 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
TS: Tacir Satışı
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Ayva
|Kg
|HMS
|19,29
|Ayçiçek yağlık
|Kg
|HMS
|12,90
|Kabuklu fındık
|Kg
|HMS
|92,86
|Mısır dane
|Kg
|HMS
|5,17
|Yemlik buğday
|Kg
|TS
|6,25
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA / Ekonomi