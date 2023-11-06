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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 92,86 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 92,86 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 92,86 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
AyvaKgHMS19,29
Ayçiçek yağlık KgHMS12,90
Kabuklu fındıkKgHMS92,86
Mısır daneKgHMS5,17
Yemlik buğdayKgTS6,25
TS: Tacir Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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