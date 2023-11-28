Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 92,05 Liradan Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 92,05 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 92,05 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|İç fındık 13-15 mm
|Kg
|TS
|197,97
|Kabuklu fındık
|Kg
|HMS
|92,05
|Bal kabağı
|Kg
|TS
|8,40
|Kereviz
|Kg
|HMS
|13,01
|Taze kabak
|Kg
|HMS
|6,50
TS: Tacir Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi