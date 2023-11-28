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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 92,05 Liradan Satıldı

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 92,05 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 92,05 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
İç fındık 13-15 mm KgTS197,97
Kabuklu fındıkKgHMS92,05
Bal kabağıKgTS8,40
KerevizKgHMS13,01
Taze kabakKgHMS6,50
HMS: Hazır Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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