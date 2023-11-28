Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 92,05 Liradan Satıldı

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 92,05 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 92,05 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama İç fındık 13-15 mm Kg TS 197,97 Kabuklu fındık Kg HMS 92,05 Bal kabağı Kg TS 8,40 Kereviz Kg HMS 13,01 Taze kabak Kg HMS 6,50

TS: Tacir Satışı