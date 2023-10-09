Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 90,58 Liradan Satıldı

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 90,58 liradan satıldı. STB'de işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 90,58 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: