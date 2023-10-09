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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 90,58 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 90,58 liradan satıldı. STB'de işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 90,58 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Yemlik buğdayKgHMS5,75
ArpaKgHMS5,69
Kabuklu fındıkKgHMS90,58
İnek sütüKgHMS11,45
Mısır daneKgHMS4,89
HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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