Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 90,58 Liradan Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 90,58 liradan satıldı. STB'de işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 90,58 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Yemlik buğday
|Kg
|HMS
|5,75
|Arpa
|Kg
|HMS
|5,69
|Kabuklu fındık
|Kg
|HMS
|90,58
|İnek sütü
|Kg
|HMS
|11,45
|Mısır dane
|Kg
|HMS
|4,89
Kaynak: AA / Ekonomi