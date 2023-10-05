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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 90,31 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 90,31 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 90,31 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Yemlik buğdayKgGMS6,79
Et piliç parçaKgTS56,92
Kabuklu fındıkKgTS90,31
İç fındık (11-13 mm)KgTS188,94
GMS: Gecikmeli Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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