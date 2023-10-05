Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 90,31 Liradan Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 90,31 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 90,31 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
GMS: Gecikmeli Müstahsil Satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Yemlik buğday
|Kg
|GMS
|6,79
|Et piliç parça
|Kg
|TS
|56,92
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|90,31
|İç fındık (11-13 mm)
|Kg
|TS
|188,94
TS: Tacir Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi