Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 90,31 Liradan Satıldı

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 90,31 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 90,31 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Yemlik buğday Kg GMS 6,79 Et piliç parça Kg TS 56,92 Kabuklu fındık Kg TS 90,31 İç fındık (11-13 mm) Kg TS 188,94

TS: Tacir Satışı