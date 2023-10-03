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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 87,17 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 87,17 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 87,17 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Yemlik buğdayKgHMS5,80
ArpaKgHMS6,00
Kabuklu fındıkKgHMS87,17
Mısır daneKgHMS4,89
HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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