Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 87,17 Liradan Satıldı
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 87,17 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 87,17 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Yemlik buğday
|Kg
|HMS
|5,80
|Arpa
|Kg
|HMS
|6,00
|Kabuklu fındık
|Kg
|HMS
|87,17
|Mısır dane
|Kg
|HMS
|4,89
Kaynak: AA / Ekonomi