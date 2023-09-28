Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 85,68 Liradan Satıldı

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 85,68 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 85,68 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Kabuklu fındık Kg TS 85,68 Süs bitkisi Kg TS 250,00 Patates Kg TS 5,90 Yonca otu Kg GTS 138,61 Kaşar peyniri Kg TS 158,35

GCS: Gecikmeli Tacir Satışı