Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 85,68 Liradan Satıldı
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 85,68 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 85,68 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
TS: Tacir Satışı
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|85,68
|Süs bitkisi
|Kg
|TS
|250,00
|Patates
|Kg
|TS
|5,90
|Yonca otu
|Kg
|GTS
|138,61
|Kaşar peyniri
|Kg
|TS
|158,35
GCS: Gecikmeli Tacir Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi