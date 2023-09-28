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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 85,68 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 85,68 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 85,68 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Kabuklu fındıkKgTS85,68
Süs bitkisiKgTS250,00
PatatesKgTS5,90
Yonca otuKgGTS138,61
Kaşar peyniriKgTS158,35
TS: Tacir Satışı

GCS: Gecikmeli Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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