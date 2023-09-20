Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 80,25 TL'den Satıldı
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 80,25 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 80,25 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
HMS: Hazır müstahsil satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Kabuklu fındık
|Kg
|HMS
|80,25
|Yemlik Buğday
|Kg
|HMS
|6,38
|Ceviz (kabuklu)
|Kg
|HMS
|40,00
|Arpa
|Kg
|HMS
|6,93
Kaynak: AA / Ekonomi