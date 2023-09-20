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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 80,25 TL'den Satıldı

Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 80,25 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 80,25 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Kabuklu fındıkKgHMS80,25
Yemlik BuğdayKgHMS6,38
Ceviz (kabuklu)KgHMS40,00
ArpaKgHMS6,93
HMS: Hazır müstahsil satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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