Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 79,20 TL'den Satıldı
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 79,20 liradan satıldı. STB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 79,20 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
HMS: Hazır müstahsil satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Kabuklu fındık
|Kg
|HMS
|79,20
|İç fındık
|Kg
|TS
|127,94
|Mısır dane
|Kg
|TS
|5,97
|Ayçiçek yağlık
|Kg
|HMS
|12,63
TS: Tacir satışı
Kaynak: AA / Ekonomi