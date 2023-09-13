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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 79,20 TL'den Satıldı

Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 79,20 liradan satıldı. STB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 79,20 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Kabuklu fındıkKgHMS79,20
İç fındıkKgTS127,94
Mısır daneKgTS5,97
Ayçiçek yağlıkKgHMS12,63
HMS: Hazır müstahsil satış

TS: Tacir satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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