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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 77,88 Liradan Satıldı

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 77,88 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 77,88 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Kabuklu fındıkKgHMS77,88
DomatesKgHMS5,28
PatatesKgHMS7,22
Soğan (kuru)KgHMS5,03
HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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