Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 77,88 Liradan Satıldı
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 77,88 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 77,88 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Kabuklu fındık
|Kg
|HMS
|77,88
|Domates
|Kg
|HMS
|5,28
|Patates
|Kg
|HMS
|7,22
|Soğan (kuru)
|Kg
|HMS
|5,03
Kaynak: AA / Ekonomi