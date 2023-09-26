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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 77,48 Liradan Satıldı

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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 77,48 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 77,48 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Kabuklu fındıkKgHMS77,48
Mısır daneKgTS4,99
Yemlik buğdayKgHMS6,08
ArpaKgHMS5,95
HMS: Hazır Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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