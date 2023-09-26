Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 77,48 Liradan Satıldı
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 77,48 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 77,48 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Kabuklu fındık
|Kg
|HMS
|77,48
|Mısır dane
|Kg
|TS
|4,99
|Yemlik buğday
|Kg
|HMS
|6,08
|Arpa
|Kg
|HMS
|5,95
TS: Tacir Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi