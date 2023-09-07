Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 76,67 TL'den Satıldı
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 76,67 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 76,67 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Domates
|Kg
|16,51
|İç fındık (13-15 mm)
|Kg
|152,35
|Kabuklu fındık
|Kg
|76,67
|Mısır dane
|Kg
|6,03
|Yemlik buğday
|Kg
|5,85
|Kavun
|Kg
|11,41
Kaynak: AA / Ekonomi