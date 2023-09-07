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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 76,67 TL'den Satıldı

Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 76,67 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 76,67 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

Ortalama

DomatesKg16,51
İç fındık (13-15 mm)Kg152,35
Kabuklu fındıkKg76,67
Mısır daneKg6,03
Yemlik buğdayKg5,85
KavunKg11,41

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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