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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 76,61 TL'den Satıldı

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Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 76,61 liradan satıldı. STB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 76,61 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Kabuklu fındıkKgHMS76,61
Kabuklu fındıkKgTS66,27
ArpaKgHMS5,25
ElmaKgHMS10,20
Mısır daneKgHMS5,79
Silaj mısırKgHMS1,90
Yemlik buğdayKgTS6,38
HMS: Hazır müstahsil satış

TS: Tacir satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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