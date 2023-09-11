Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 76,61 TL'den Satıldı
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 76,61 liradan satıldı. STB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 76,61 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
HMS: Hazır müstahsil satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Kabuklu fındık
|Kg
|HMS
|76,61
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|66,27
|Arpa
|Kg
|HMS
|5,25
|Elma
|Kg
|HMS
|10,20
|Mısır dane
|Kg
|HMS
|5,79
|Silaj mısır
|Kg
|HMS
|1,90
|Yemlik buğday
|Kg
|TS
|6,38
TS: Tacir satışı
Kaynak: AA / Ekonomi