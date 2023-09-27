Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 71,46 Liradan Satıldı
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 71,46 liradan satıldı. STB'de işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 71,46 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Kabuklu fındık
|Kg
|HMS
|71,46
|İç fındık kavrulmuş
|Kg
|TS
|181,00
|Kabak
|Kg
|HMS
|14,00
|Pancar
|Kg
|HMS
|7,00
TS: Tacir Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi