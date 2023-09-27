Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 71,46 Liradan Satıldı

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 71,46 liradan satıldı. STB'de işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 71,46 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Kabuklu fındık Kg HMS 71,46 İç fındık kavrulmuş Kg TS 181,00 Kabak Kg HMS 14,00 Pancar Kg HMS 7,00

TS: Tacir Satışı