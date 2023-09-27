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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 71,46 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 71,46 liradan satıldı. STB'de işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 71,46 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Kabuklu fındıkKgHMS71,46
İç fındık kavrulmuşKgTS181,00
KabakKgHMS14,00
PancarKgHMS7,00
HMS: Hazır Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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