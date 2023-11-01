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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 107,17 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 107,17 liradan satıldı. STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: İç fındık kavrulmuş: 234,84 TL, Kabuklu fındık: 107,17 TL, Mısır dane: 4,89 TL, Silaj mısır: 1,02 TL, Ayçiçek yağlık: 13,08 TL. TS: Tacir Satışı

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 107,17 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
İç fındık kavrulmuşKgTS234,84
Kabuklu fındıkKgTS107,17
Mısır daneKgTS4,89
Silaj mısırKgTS1,02
Ayçiçek yağlıkKgTS13,08
TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Mısır Ekonomi Haberler

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