Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 107,17 Liradan Satıldı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 107,17 liradan satıldı. STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: İç fındık kavrulmuş: 234,84 TL, Kabuklu fındık: 107,17 TL, Mısır dane: 4,89 TL, Silaj mısır: 1,02 TL, Ayçiçek yağlık: 13,08 TL. TS: Tacir Satışı
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 107,17 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
TS: Tacir Satışı
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|İç fındık kavrulmuş
|Kg
|TS
|234,84
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|107,17
|Mısır dane
|Kg
|TS
|4,89
|Silaj mısır
|Kg
|TS
|1,02
|Ayçiçek yağlık
|Kg
|TS
|13,08
Kaynak: AA / Ekonomi