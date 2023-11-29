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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 102 Liradan Satıldı

29 Kasım 2023 13:23 Son Güncelleme: 13:24 Abone Ol

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 102 liradan satıldı. STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Kabuklu fındık (Kg) - HMS: 102, Mısır dane (Kg) - HMS: 5,20, Sarmısak (Kg) - TS: 60,03, Kuru soğan (Kg) - TS: 5,09