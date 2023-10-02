Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Fiyatları Açıklandı

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 94,78 liradan işlem gördü. Borsada ayrıca dağ çileği de 200 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 94,78 liradan işlem gördü.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Kabuklu fındık Kg TS 94,78 Dağ çileği Kg GCS 200

GCS: Gecikmeli Tacir Satışı