Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Fiyatları Açıklandı
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 94,78 liradan işlem gördü. Borsada ayrıca dağ çileği de 200 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 94,78 liradan işlem gördü.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
TS: Tacir Satışı
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|94,78
|Dağ çileği
|Kg
|GCS
|200
GCS: Gecikmeli Tacir Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi