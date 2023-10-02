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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Fiyatları Açıklandı

Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 94,78 liradan işlem gördü. Borsada ayrıca dağ çileği de 200 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 94,78 liradan işlem gördü.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Kabuklu fındıkKgTS94,78
Dağ çileğiKgGCS200
TS: Tacir Satışı

GCS: Gecikmeli Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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