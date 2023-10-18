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Sakarya Ticaret Borsasında İç Fındık Kilogramı 190,60 Liradan Satıldı

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı ortalama 190,60 liradan satıldı. STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Ayçiçek yağlık 13,67 TL, İç fındık 190,60 TL, Kabuklu fındık 101,48 TL, Mısır dane 4,84 TL, Yemlik buğday 6,45 TL. TS: Tacir Satışı, HMS: Hazır Müstahsil Satış