Sakarya Ticaret Borsasında İç Fındık Kilogramı 190,60 Liradan Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı ortalama 190,60 liradan satıldı. STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Ayçiçek yağlık 13,67 TL, İç fındık 190,60 TL, Kabuklu fındık 101,48 TL, Mısır dane 4,84 TL, Yemlik buğday 6,45 TL. TS: Tacir Satışı, HMS: Hazır Müstahsil Satış
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı ortalama 190,60 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
TS: Tacir Satışı
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Ayçiçek yağlık
|Kg
|TS
|13,67
|İç fındık
|Kg
|TS
|190,60
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|101,48
|Mısır dane
|Kg
|HMS
|4,84
|Yemlik buğday
|Kg
|TS
|6,45
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA / Ekonomi