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Sakarya Ticaret Borsasında İç Fındık Kilogramı 174,50 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında iç fındığın (11-13 mm) kilogramı ortalama 174,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın (11-13 mm) kilogramı ortalama 174,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Yemlik buğdayKgHMS5,70
ArpaKgTS5,50
Kabuklu fındıkKgTS84,22
İç fındık (11-13 mm)KgTS174,50
HMS: Hazır Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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