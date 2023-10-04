Sakarya Ticaret Borsasında İç Fındık Kilogramı 174,50 Liradan Satıldı
Sakarya Ticaret Borsasında iç fındığın (11-13 mm) kilogramı ortalama 174,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın (11-13 mm) kilogramı ortalama 174,50 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Yemlik buğday
|Kg
|HMS
|5,70
|Arpa
|Kg
|TS
|5,50
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|84,22
|İç fındık (11-13 mm)
|Kg
|TS
|174,50
TS: Tacir Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi