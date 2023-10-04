Sakarya Ticaret Borsasında İç Fındık Kilogramı 174,50 Liradan Satıldı

Sakarya Ticaret Borsasında iç fındığın (11-13 mm) kilogramı ortalama 174,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın (11-13 mm) kilogramı ortalama 174,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Yemlik buğday Kg HMS 5,70 Arpa Kg TS 5,50 Kabuklu fındık Kg TS 84,22 İç fındık (11-13 mm) Kg TS 174,50

TS: Tacir Satışı