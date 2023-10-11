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Sakarya Ticaret Borsasında İç Fındık Kilogramı 163,60 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) 11-15 milimetre iç fındığın kilogramı ortalama 163,60 liradan satıldı. STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Arpa, İç fındık 11-15 mm, Kabuklu fındık, Mısır dane, Yemlik buğday. HMS: Hazır Müstahsil Satış, TS: Tacir Satışı

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) 11-15 milimetre iç fındığın kilogramı ortalama 163,60 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
ArpaKgHMS5,36
İç fındık 11-15 mmKgTS163,60
Kabuklu fındıkKgTS95,93
Mısır daneKgTS6,05
Yemlik buğdayKgHMS6,00
HMS: Hazır Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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