Sakarya Ticaret Borsasında Bal Kabağı Kilogramı 10 Liradan Satıldı
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) bal kabağının kilogramı ortalama 10 liradan satıldı. STB'de işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) bal kabağının kilogramı ortalama 10 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Kabuklu fındık
|Kg
|HMS
|98,92
|Mısır dane
|Kg
|HMS
|5,08
|Yemlik buğday
|Kg
|TS
|7,55
|Bal kabağı
|Kg
|HMS
|10
TS: Tacir Satışı