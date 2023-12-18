Sakarya Ticaret Borsasında Bal Kabağı Kilogramı 10 Liradan Satıldı

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) bal kabağının kilogramı ortalama 10 liradan satıldı. STB'de işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) bal kabağının kilogramı ortalama 10 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Kabuklu fındık Kg HMS 98,92 Mısır dane Kg HMS 5,08 Yemlik buğday Kg TS 7,55 Bal kabağı Kg HMS 10

TS: Tacir Satışı