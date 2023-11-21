Sakarya Ticaret Borsası'nda Kabuklu Fındık Kilogramı 97,60 Liradan Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,60 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Arpa
|Kg
|HMS
|5,58
|Kabuklu fındık
|Kg
|HMS
|97,60
|Mısır dane
|Kg
|HMS
|4,84
|İnek sütü
|Lt
|HMS
|11,69
Kaynak: AA / Ekonomi