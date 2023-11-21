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Sakarya Ticaret Borsası'nda Kabuklu Fındık Kilogramı 97,60 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri
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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,60 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
ArpaKgHMS5,58
Kabuklu fındıkKgHMS97,60
Mısır daneKgHMS4,84
İnek sütüLtHMS11,69
HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Tarım Ekonomi Haberler

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