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Sakarya Ticaret Borsası'nda Kabuklu Fındık Kilogramı 97,35 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,35 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,35 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
ArpaKgHMS6
Kabuklu fındıkKgHMS97,35
Mısır daneKgTS5,87
Yemlik buğday KgHMS6,05
TS: Tacir Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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