Sakarya Ticaret Borsası'nda Kabuklu Fındık Kilogramı 97,10 Liradan Satıldı

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,10 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,10 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Arpa Kg HMS 4,00 İç fındık (11-13 mm) Kg GTS 155,00 Kabuklu fındık Kg TS 97,10 Mısır dane Kg TS 4,96 Yemlik buğday Kg HMS 5,25

GTS: Gecikmeli Tacir Satışı

TS: Tacir Satışı