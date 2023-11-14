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Sakarya Ticaret Borsası'nda Kabuklu Fındık Kilogramı 97,10 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,10 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,10 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
ArpaKgHMS4,00
İç fındık (11-13 mm)KgGTS155,00
Kabuklu fındıkKgTS97,10
Mısır daneKgTS4,96
Yemlik buğdayKgHMS5,25
HMS: Hazır Müstahsil Satış

GTS: Gecikmeli Tacir Satışı

TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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