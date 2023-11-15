Sakarya Ticaret Borsası'nda Kabuklu Fındık Kilogramı 105,87 Liradan Satıldı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 105,87 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.
Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 105,87 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
TS: Tacir Satışı
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Soğan kuru
|Kg
|TS
|7,39
|İç fındık (9-11 mm)
|Kg
|TS
|169,00
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|105,87
|Mısır dane
|Kg
|TS
|5,75
|Yemlik buğday
|Kg
|HMS
|5,36
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA / Ekonomi