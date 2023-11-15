Sakarya Ticaret Borsası'nda Kabuklu Fındık Kilogramı 105,87 Liradan Satıldı

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 105,87 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 105,87 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Soğan kuru Kg TS 7,39 İç fındık (9-11 mm) Kg TS 169,00 Kabuklu fındık Kg TS 105,87 Mısır dane Kg TS 5,75 Yemlik buğday Kg HMS 5,36

HMS: Hazır Müstahsil Satış