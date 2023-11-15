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Sakarya Ticaret Borsası'nda Kabuklu Fındık Kilogramı 105,87 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 105,87 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 105,87 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Soğan kuruKgTS7,39
İç fındık (9-11 mm)KgTS169,00
Kabuklu fındıkKgTS105,87
Mısır daneKgTS5,75
Yemlik buğdayKgHMS5,36
TS: Tacir Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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