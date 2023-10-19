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Sakarya Ticaret Borsası'nda Kabuklu Fındık Kilogramı 102,69 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 102,69 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 102,69 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
İç fındıkKgTS179,80
Kabuklu fındıkKgHMS102,69
Mısır daneKgHMS4,95
Yemlik buğdayKgHMS5,88
TS: Tacir Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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