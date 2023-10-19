Sakarya Ticaret Borsası'nda Kabuklu Fındık Kilogramı 102,69 Liradan Satıldı

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 102,69 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 102,69 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama İç fındık Kg TS 179,80 Kabuklu fındık Kg HMS 102,69 Mısır dane Kg HMS 4,95 Yemlik buğday Kg HMS 5,88

HMS: Hazır Müstahsil Satış