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Sakarya, Tarihinin En Yüksek İhracat Rakamına Ulaştı

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Sakarya'nın otomotiv ve diğer sektörlerdeki dış satımıyla tarihinin en yüksek kasım ve 11 aylık ihracat rakamına ulaştığı bildirildi.

Sakarya'nın otomotiv ve diğer sektörlerdeki dış satımıyla tarihinin en yüksek kasım ve 11 aylık ihracat rakamına ulaştığı bildirildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre, kasımda 521 milyon 552 bin dolar ihracat gerçekleştiren Sakarya, geçen yılın aynı dönemine göre dış satımını yüzde 11,31 artırdı.

Bu rakam Sakarya'nın tarihindeki en yüksek kasım ayı ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti.

Yılın 11 ayında ise kümülatif olarak 5 milyar 160 milyon 383 bin dolar ihracat yapan Sakarya, geçen yılın aynı dönemine göre dış satımını yüzde 17 artırdı.

Tarihindeki en yüksek 11 aylık ihracat rakamına ulaşan Sakarya, otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, makine ve aksamları sektörleriyle ülke ekonomisine katkısını sürdürdü.

Dış ticaret rakamlarını değerlendiren SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, tüm dünya için üretmeye ve ihraç etmeye devam ettiklerini belirtti.

Kasım ayını iki rekorla kapattıklarını vurgulayan Altuğ, "Hem tarihimizdeki en yüksek kasım ayı ihracatını hem de 11 aylık toplamda en yüksek kümülatif ihracatımızı gerçekleştirdik. Şu anda ihracatımız en son rekor düzeyde gerçekleşen 2018 yılının ilk 11 ayından çok daha ileridedir." bilgisini paylaştı.

Şehrin gelişimi, ihracatın yükselmesi için verilen emeklerin karşılığını aldıklarını, almaya devam edeceklerini aktaran Altuğ, "Üreten, değer katan ve nitelikli Türk menşeili ürünlerin dünya pazarında yer alması için çabalayan Sakarya'mız özelinde tüm Türk iş dünyasına teşekkür ediyorum. Önümüze bakmaya, dünden daha iyi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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