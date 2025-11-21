Sakarya Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu İçin Kamulaştırma Kararı

Sakarya Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu Projesi kapsamında güzergahtaki bazı taşınmazların kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Sakarya Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu Projesi kapsamında Adapazarı ilçesindeki bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.