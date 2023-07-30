Sakarya, Otomotiv İhracatında Önemli Yere Sahip

Sakarya, Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli bir konuma sahip olup yılın ilk yarısında 2,8 milyar dolarlık dış satış gerçekleştirdi. Sakarya, otomotiv sektöründe yüzde 88'lik bir artışla en çok ihracat yapan kent oldu. Ayrıca, makine ve aksamları sektörü yüzde 36,2'lik bir artışla en fazla ihracatını artıran sektör oldu. İspanya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya, Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip Sakarya, yılın ilk yarısında yaklaşık 2,8 milyar dolarlık dış satıma imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ihracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada bulunan Sakarya, üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdürdü.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 4,9 artıran Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ekonomiye güç kattı.

Sakarya, yılın ilk yarısında 145 ülke ve 10 serbest bölgeye 2 milyar 760 milyon 473 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde ülke ihracatına yüzde 2,5 katkı sağlayan kentte en çok satış, yüzde 88 ile otomotiv sektöründe yaşandı.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentten 6 ayda 2 milyar 429 milyon 5 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Dış satımda 54 milyon 418 bin dolarla demir ve demir dışı metaller ikinci, 45 milyon 964 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri üçüncü oldu. Bu sektörleri 44 milyon 756 bin dolarla makine ve aksamları, 38 milyon 566 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 29 milyon 899 bin dolarla çelik, 26 milyon 225 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörü izledi.

Bunlar arasında 2023'ün ilk yarısında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre en çok artıran sektör ise yüzde 36,2 ile makine ve aksamları oldu.

En fazla ihracat İspanya'ya

Ocak-haziran döneminde kentten en fazla ihracat 346 milyon 989 bin dolarla İspanya'ya yapıldı. Bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,3 arttı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 335 milyon 898 bin dolarla Polonya oldu. Polonya'yı 322 milyon 127 bin dolarla Fransa, 298 milyon 353 bin dolarla Birleşik Krallık ve 220 milyon 373 bin dolarla Almanya izledi.

Kentten yılın ilk 6 ayında en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2022'nin aynı dönemine göre değişim oranları şöyle: