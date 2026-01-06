Haberler

Sakarya, 2025'te yaklaşık 6 milyar dolarlık ihracatla ekonomiye katkı sağladı

Sakarya, 2023 yılında otomotiv ve diğer sektörlerden oluşan toplamda 5.9 milyar dolar dış satış gerçekleştirdi. Şehir, otomotiv sektöründe 2025 yılında yüzde 84,26 pay ile lider konumda. Dış satımda Fransa en çok ihracat yapılan ülke oldu.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya'dan geçen yıl 5 milyar 893 milyon 867 bin dolarlık dış satım yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre Sakarya, geçen yıl iller bazında ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer aldı.

Türkiye'nin ihracatında yüzde 2,48 payı bulunan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, elektrik ve elektronik, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerindeki üretimiyle ülke ekonomisine katkıda bulundu.

Geçen yıl 147 ülke ve 8 serbest bölgeye 5 milyar 893 milyon 867 bin dolarlık satış yapılan Sakarya'nın ihracatı 2024'e göre yüzde 6,14 azaldı.

En fazla ihracatı otomotiv sektörü yaptı

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi firmaların üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin 2025 yılı ihracatında yüzde 84,26 payla otomotiv sektörü ilk sırada yer aldı. 2025'te ihracatı 9,9 azalan otomotiv sektörü, 4 milyar 966 milyon 269 bin dolarlık dış satım yaptı.

Dış satımda yüzde 11,5 artış ve 167 milyon 974 bin dolarla ikinci sırada yer alan demir ve demir dışı metaller sektörünü, yüzde 9,7 yükseliş ve 95 milyon 627 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ile 81 milyon 594 bin dolarla çelik sektörü izledi.

Kentin ihracatında 74 milyon 492 bin dolarla makina ve aksamları, 70 milyon 573 bin dolarla iklimlendirme sanayisi, 61 milyon 259 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörleri önemli rol oynadı.

Sakarya'da bir önceki yıla göre deri ve mamulleri sektörü yüzde 1279 artışla 3 milyon 970 bin dolarlık, mücevher sektörü de yüzde 226 yükselişle 13 milyon 605 bin dolarlık dış satım yaptı.

Fransa zirvede yer aldı

Kentten geçen yıl en fazla ihracat yapılan ülke, yıllık bazda yüzde 4,4 düşüşe rağmen 869 milyon 590 bin dolarla Fransa oldu. Bu ülkeyi 822 milyon 985 bin dolarla Polonya, 651 milyon 14 bin dolarla İspanya, 615 milyon 148 bin dolarla Birleşik Krallık ve 462 milyon 791 bin dolarla İtalya takip etti.

Sakarya'da geçen yıla göre ilk 5 sırada yer alan ülkelerden İspanya Birleşik Krallık'ı geçerken, diğer 3 ülke yerlerini korudu.

Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2024'e göre değişim oranları şöyle:

Ülke

2024 (Bin Dolar)
2025 (Bin Dolar)
Değişim (%)
Fransa

909.858869.590-4,4
Polonya

905.242822.985-9,1
İspanya

635.000651.0142,5
Birleşik Krallık

664.009615.148-7,4
İtalya

611.060462.791-24,3
Almanya

535.702457.480-14,6
Romanya

66.133303.703359,2
Belçika

199.622189.312-5,2
Çekya

107.119129.82021,2
Yunanistan

82.41397.90118,8

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Ekonomi
