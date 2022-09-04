Sakarya haberleri: 5. Sakarya Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları Fuarı, 7-10 Eylül'de düzenlenecek

Sakarya PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları Fuarı'nın beşincisi, 7-10 Eylül'de Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek.

Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 90 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuarda, 16 ülkeden 220 firma ürünlerini sergileyecek.

Aziz Duran Parkı'ndaki tanıtım töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sektörün en büyük açık hava fuarına bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yüce, Sakarya'nın coğrafi konumu sayesinde bitki türü çeşitliliği ve endemizm açısından ön plana çıktığını dile getirerek, "Sakarya'mız süs bitkiciliği ve peyzaj sektöründe de Türkiye'nin uluslararası kapısı haline geldi. Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün ilerleyişine paralel olarak fuarımızın her geçen sene kapsamı ve katılım oranları ciddi şekilde artıyor. Sakarya, üretimi, katma değeri, istihdamı ve dış ticaret hacmiyle bu sektöre yön veren şehirlerin başında geliyor." dedi.

Uluslararası fuarın yeni ticaret fırsatları da oluşturacağını kaydeden Yüce, şunları söyledi:

"Katılımcılar, fuar alanı içerisindeki kurumlarla doğrudan iletişim kurma olanağı sağlayacak. Böylece marka bilinirliğini artıracak, yenilikleri tanıyacak, prestij sağlayacak ve sektördeki gelişmeleri ve beklentileri yakından takip edecekler. PSB Anatolia, bitki türleri noktasında büyük portföyün yanında, peyzaj ekipmanları ve makineleri üzerine yoğunlaşan katılımcıları da tek noktada buluşturacaktır. Fuarın gerçekleşmesine katkı sunanlara teşekkür ediyoruz."

"Fuar, Sakarya'yı sektörün üssü haline getirecek"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da sektörün her geçen gün kentte kalitesinin arttığını, istihdama önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Fuarın hayırlı olmasını dileyen Altuğ, "Süs bitkiciliği, fideden nihai ürüne kadar ciddi anlamda bir sektör haline geldi. Üretim açısından herhangi bir problemimiz yok. Her geçen gün kalite artıyor, istihdam çoğalıyor. Ürünün pazarlanması anlamında da bu fuar oldukça önemli. Aynı zamanda bu fuar, Sakarya'yı sektörün üssü haline getirecek." diye konuştu.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ise Sakarya'nın peyzaj ve süs bitkiciliğinde isminden söz edilen bir şehir olduğunu belirterek, "Orman Bölge Müdürlüğü olarak fuarın başlangıcından bu yana hem katılım sağlıyor hem de emek veriyoruz. Fuarımızın şehrimize, ülkemize ve sektörümüze katkı sağlamasını diliyorum." dedi.