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Sakarya ekonomi haberi: Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3 ayda 20 ton çilek üretti

Ekonomi Haberleri

Sakarya ekonomi haberi: Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3 ayda 20 ton çilek üretti

Sakarya ekonomi haberi: Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 18 dönüm arazide 3 ayda 20 ton çilek üreterek ekonomiye katkı sağladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 18 dönüm arazide 3 ayda 20 ton çilek üreterek ekonomiye katkı sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bakacak Mahallesi sınırları içinde Sera AŞ tarafından hazırlanan 18 dönümlük arazi, şehrin en bereketli bahçelerinden bir tanesine dönüştü.

Ziraat mühendisleri, üretim elemanları ve ürün geliştirme uzmanlarıyla ciddi sistem oluşturan belediyenin, burada 3 ay gibi kısa sürede ürettiği 20 ton çilek, kalitesi, doğallığı ve fiyatıyla büyük ilgi gördü.

Çilek bahçesi, ürünleri yerinde görmek isteyenlerin ziyaretine açılırken, yılın son dönemlerine kadar burada üretim yapılması ve hasat kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Botanik Vadisi'nde tıbbi-aromatik bitki, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde domates ve gül, Alancuma'da kenevir, Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (UTÇEM) avokado ve farklı alanlarda birçok üretim gerçekleştiriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, üreten, kazanan ve kazandıran Sakarya için çok çalıştıklarını, verimli toprakları en iyi şekilde kullandıklarını belirtti.

Göreve geldikleri günden itibaren şehrin dört bir yanında tarım projelerini hayata geçirdiklerini bildiren Yüce, şunları paylaştı:

"Bu bereketli topraklarda meyvenin, sebzenin, bitkinin yüzlerce çeşidini hasat ediyor ve vatandaşlarımıza sunuyoruz. Yüce Allah'ın güzel kentimize bahşettiği harika özellik var. Toprağa ne ekersen, sana meyve olarak geliyor. Geçmişten gelen tecrübemizi kullanarak dünyanın dört bir yanından şehirlerin gelip incelediği, kendilerine rol model olarak belirledikleri projeleri hayata geçirmekten gerçekten mutluluk duyuyoruz. Sakarya, tarımla üreten, kazanan ve kazandıran şehir olmaya devam edecek. Tarım, bu şehrin geleceği olacak."

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Ekonomi

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