Sakarya 11 ayda 150 bin 180 aracı ihraç etti

Türkiye'nin önemli otomotiv üreticilerinden Sakarya, ocak-kasım döneminde ürettiği 217 bin 674 aracın 150 bin 180'ini yurt dışına gönderdi.

Sakarya, 11 ayda 5 milyar 389 milyon 758 bin dolar ihracat gerçekleştirerek, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer aldı.

Sakarya'da en çok ihracat yapılan sektör yüzde 84,4 ile otomotiv olurken, söz konusu dönemde 4 milyar 529 milyon 879 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de 11 aylık dönemde üretilen 1 milyon 320 bin 119 taşıtın 971 bin 366'sı ihraç edildi.

Sakarya ise ürettiği 217 bin 674 aracın yüzde 68,99'una denk gelen 150 bin 180'ini yurt dışına gönderdi.

Günde 651 araç banttan indirildi

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi firmaların bulunduğu Sakarya'da, 11 aylık dönemde 188 bin 14 otomobil, 1645 midibüs, 1686 otobüs, 396 kamyonet, 1436 küçük kamyon, 24 bin 497 traktör olmak üzere toplam 217 bin 674 araç üretildi. Söz konusu dönemde kentte günde ortalama 651 araç banttan indirildi.

Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında yılın 11 ayında 188 bin 14 binek tipinde araç üreten Toyota, bunların yaklaşık yüzde 73,15'ine denk gelen 137 bin 551 aracı ihraç etti.

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar ise otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyondan oluşan 5 bin 163 aracın 2 bin 490'ını yurt dışına sattı.

Aynı dönemde 24 bin 497 traktör üreten TürkTraktör ise bunların 10 bin 139'unu yurt dışına gönderdi.