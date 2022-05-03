Sakarya'da yılın ilk çeyreğinde üretilen 55 bin 965 araç dünya yollarında

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yılın ilk çeyreğinde üretilen 73 bin 818 aracın yüzde 75,8'i ihraç edildi.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından ihracatta 7'nci sırada yer alan Sakarya'da, ocak-mart döneminde en fazla dış satım yapılan sektör yüzde 87,3 ile otomotiv oldu.

İlk çeyrekte Türkiye'nin toplam ihracatına yüzde 2,5 katkı sağlayan Sakarya'da en çok ihracat, 1 milyar 216 milyon 616 bin dolarla otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde üretilen 315 bin 406 taşıtın 230 bin 244'ü ihraç edildi.

Türkiye'nin önemli otomotiv üreticilerinden Sakarya ise ürettiği 73 bin 818 aracın yüzde 75,8'i olan 55 bin 965'ini yurt dışına sattı. Böylece, Türkiye'nin taşıt üretiminin yüzde 23,4'ünü gerçekleştiren Sakarya, ihracat pastasındaki yüzde 24,3'lük payıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağladı.

Toyota üretim ve ihracatta lider

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin yer aldığı Sakarya'da, ocak-mart döneminde 61 bin 704 otomobil, 264 midibüs, 116 otobüs, 32 kamyonet, 275 küçük kamyon, 11 bin 427 traktör olmak üzere toplam 73 bin 818 araç üretildi. Söz konusu dönemde kentte, günde 820 araç banttan indirildi.

İlk çeyrek verilerine şirket bazında bakıldığında, Toyota üretim ve ihracatta liderliğini korurken, bu iki kategoride TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

Toyota, Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında yılın ilk 3 ayında 61 bin 704 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modeli üretti. Şirket, üretiminin yaklaşık yüzde 83,2'sine denk gelen 51 bin 384 aracı yurt dışına sattı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar, bu dönemde otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyon olmak üzere toplam 687 araç üretti.

Geçen yıl ocak-mart döneminde 173 araç ihraç eden Otokar, bu yıl yüzde 8 artışla 187 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise aynı dönemde ürettiği 11 bin 427 traktörün 4 bin 394'ünü ihraç ederek ülke ekonomisine katkıda bulundu.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün ocak-mart döneminde Sakarya'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle: