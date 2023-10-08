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Sakarya'da mısır silajı hasadı devam ediyor

Sakarya'da çiftçiler, mısır silajı hasadına devam ediyor. Havaların kurak gitmesi nedeniyle rekolte düşük kalan üreticiler, geçen yıla göre yüzde 30 kayıp yaşadı. Sakarya, Doğu Marmara Bölgesi'nde mısır üretiminde önemli bir paya sahip.