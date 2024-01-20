Sakarya'da Kardeşlerin Kurduğu Firma Ağaç İşleme Makinelerini İhraç Ediyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan iki kardeşin kurduğu firmada üretilen ağaç işleme makineleri, hem iç piyasada satılıyor hem de Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Bulgaristan'a ihraç ediliyor.

Çırak olarak adım attıkları makine imalatı sektöründe uzun yıllar çalışan 31 yaşındaki Tolga ve 36 yaşındaki Tuncay Dalgıran kardeşler, 2019'da kendi şirketlerini kurarak 12 kişiye istihdam sağladı.

Başta çoklu dilimleme makinesi olmak üzere konveyör bant sistemleri (katı malzemelerin uzun mesafelerde yatay veya eğimli olarak taşınmasında kullanılan taşıma araçları) ile özel makine imalatı yapan şirket, kereste ve palet sektörünün ihtiyacını karşılıyor.

Yüzde 80'in üzerinde yerliliğe sahip ürünleri iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderen firma, AR-GE çalışmalarıyla ihracat yapılan ülke sayısını daha da artırmayı hedefliyor.

Yıllık 60 makine imalat kapasitesi

RTD Makina Sanayi şirketinin kurucusu Tolga Dalgıran, AA muhabirine, kerestecilerin ve palet fabrikasının ihtiyaç duyabileceği bütün makinelerin imalatını yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 10 çeşit standart makine ürettiklerini, özel makine imalatıyla bu sayının yükseldiğini anlatan Dalgıran, "Ağırlıklı olarak yurt içi çalışıyoruz. Geçtiğimiz dönemde ekim ayında fuarlara katıldık. Mayıs ayında yurt dışı fuarımız var, ona da katılım sağlamayı planlıyoruz. Hedefimiz tabii ki yurt dışı. İhracatımız var ama şu an için yeterli görmüyoruz. Hedefimiz bu sayıyı yükseltmek." ifadesini kullandı.

Makine imalat kısmında yerli malı belgelerinin bulunduğuna işaret eden Dalgıran, "Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranımız var. Projelendirme kısmında da zaten kendi mühendislerimizle projelerimizi yapıyoruz." diye konuştu.

En çok ürettikleri çoklu dilimleme makinelerinde yıllık 40-45 adet imalat kapasitelerinin bulunduğunu aktaran Dalgıran, konveyör sistemi talepleri de göz önünde alındığında kalem bazda imalat kapasitesinin 60'a yükseldiğini kaydetti.

Dalgıran, Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Bulgaristan'a ihracat yaptıklarını belirterek, "2024'te ihracat rakamlarımızı yükseltip daha çok yurt dışına çalışmayı planlıyoruz." dedi.