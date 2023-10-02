Sakarya'da Kaçak Elektrik Kullananlara Müdahale

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) tarafından Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen kişilerin elektrikleri kesilerek şebeke kontrolleri sağlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze'de 2 milyonu aşkın müşteriye enerji dağıtım hizmeti sunan SEDAŞ, sosyal sorumluluk bilinciyle kaçak elektrik ve usulsüz kullanıma karşı mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

SEDAŞ saha ekipleri, Sakarya'nın Karasu İlçesi, Yenimahalle ve Yalı mahallesi arasındaki liman bölgesinde kaçak elektrik kullanım taraması yaptı.

Kolluk kuvvetlerinin destek verdiği çalışma kapsamında, 15 kişilik ekip ve 5 araçla yapılan kontroller sonucu enerji nakil hatlarına kanca atılması suretiyle kaçak bağlantı yapıldığı tespit edildi.

SEDAŞ ekipleri, periyodik olarak yaptıkları denetimlerde tespit edilen kaçak kullanımları kayıt altına alırken vatandaşlara yönelik hayati riskleri azaltmak amacıyla şebekede görülen kaçak elektrik bağlantılarını iptal etti.???????