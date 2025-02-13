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Sakarya'da İstavrit Fiyatları Hamsi ile Eşitlenerek %100 Zamlandı

Sakarya'da İstavrit Fiyatları Hamsi ile Eşitlenerek %100 Zamlandı
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Sakarya'da hava şartları balıkçıları denize açılamaktan alıkoyarken, istavritin fiyatı geçen hafta 100 liradan 200 liraya çıkarak hamsi ile eşdeğer hale geldi. Balık fiyatlarındaki dalgalanmalar hava koşullarına bağlı olarak değişiyor.

Sakarya'da hava şartları sebebiyle balıkçılar denize açılamayınca geçen hafta hamsiyi geride bırakan istavritin fiyatı yüzde 100 artarak hamsiyle eşdeğer oldu. Geçen hafta 100 liradan alıcı bulan istavrit bu hafta 200 liradan satılarak hamsiyle aynı tezgahı paylaşıyor.

Sakarya'da balık tezgahlarında geçtiğimiz hafta kilogramı 200 liradan satılan hamsi, yerini taze ve lezzetli olması sebebiyle kilogramı 100 liradan satılan istavrite bırakmıştı. Ucuz, taze ile lezzetli olması sebebiyle vatandaşların yoğun talep gösterdiği ve hemen hemen her tezgahta bulunan istavrit, hava şartları sebebiyle balıkçılar denize açılamayınca yüzde 100 zamlandı. Bu çerçevede tezgahlarda hamsi 200 liradan satılırken geçen hafta 100 liradan alıcı bulan istavrit bu hafta 200 liradan satılıyor.

"Bu durum hava şartlarından dolayı gayet normal"

Balık fiyatlarının mevsimine göre uygun olduğunu belirten balıkçı Varol Demir, "Fiyatlar şu an olması gerektiği gibi gidiyor. Fiyatlarda bazen düşüşler veya artışlar olabiliyor. Bu durum hava şartlarından dolayı gayet normal. Balık çok çıkarsa fiyatı yükseliyor, az çıkarsa azalıyor. Şu an için hamsi ve istavrit biraz pahalandı. Onun haricinde fiyatlarda artış yok. Kayıklar denize açılmazsa balık çıkmaz. Bu durum balık fiyatlarının artmasına sebep oluyor. Kayıklar denize fazla açıldığı zaman ise fiyatlar düşüyor. Hamsi ve İstavrit fiyatları geçtiğimiz günlere göre biraz artış gösterdi. Mesela hamsi geçtiğimiz ay 80-100 lira iken şimdi 200 TL. Yani 1 ayda 100 TL'lik bir artış gösterdi. Önümüzde Ramazan ayı var. Ramazanda balığa rağbet olmadığı için fiyatlar biraz daha yükselir. Çünkü kayıklar fazla açılmayacağı için fiyatlar biraz daha yükselecek" dedi.

"Fiyatlarda çok büyük bir artış olmadığı kanaatindeyim"

Balığın her yaştan insanın tüketmesi gerektiğini aktaran Hüseyin Türel ise, "Öncelikle Sakarya genelinde fiyatlarda çok büyük bir artış olmadığı kanaatindeyim. Fiyatı 100 lira olan balık 150 lira olmuş. İstavritte de aynı şekilde değişen bir şey yok. Fiyatlar hakkında böyle bir refleks verilmesi gayet normal. Ama bu refleksi balık için vermesinler. Doğal protein kaynağımız olan balığı büyükten küçüğe doğru tüketmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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