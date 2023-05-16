Sakarya'da ilk çeyrekte yaklaşık 209 milyon liralık yatırım 'tamamlama vizesi' aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, yılın ilk çeyreğinde Sakarya'da 341 kişiye istihdam sağlayan 208 milyon 785 bin 293 liralık yatırıma "tamamlama vizesi" verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, yılın ilk çeyreğinde Sakarya'da 341 kişiye istihdam sağlayan 208 milyon 785 bin 293 liralık yatırıma "tamamlama vizesi" verildi.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin otomotiv, sanayi, enerji ve tarım alanında önemli şehirlerinden Sakarya'da ocak-mart döneminde hayata geçirilen 11 proje, tamamlama vizesi (teşvik alan şirketlerin yatırımını tamamladığına dair onay) aldı.

Tekstil, imalat sanayisi, tarım ve eğitim gibi alanlarda hayata geçirilen 208 milyon 785 bin 293 liralık yatırımlar, 341 kişiye iş kapısı oldu.

Kentte işletmeye geçen teşvikli yatırımların 4'ünü "komple yeni" kategorisindeki projeler oluşturdu. Teşviklendirilen projeler, devletin sağladığı sigorta primi iş veren hissesi, yüzde 90'a varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası gibi desteklerden faydalanıyor.

En büyük yatırım tekstil sektöründe gerçekleşti

Sakarya'daki projeler arasında yatırım tutarının büyüklüğü bakımından ilk sırayı, tekstil sektöründe apre (kumaş veya derinin göreceği işlemlere hazırlanması sürecinde temizlenmesi, parlatılması, cilalanması, düzeltilmesi ve kimyasal emdirilmesi) işlemi yapan firmanın 53 milyon 760 bin liralık yatırımı aldı. En fazla istihdam sağlayan bu projeyle 117 kişi işe yerleşti.

İçecek firması tarafından hayata geçirilen 50 milyon 29 bin liralık yatırım ise ikinci sırada geldi. Alkolsüz içecek imalatı, maden ve memba suları üretimi yapan firma, 58 kişiye iş kapısı oldu.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firma, aldığı tamamlama vizesiyle bu dönemde kentteki en büyük üçüncü yatırımı gerçekleştirdi. Devreye alınan 38 milyon 669 bin liralık yatırım kapsamında 70 kişi istihdam edildi.

Bu yatırımları sırasıyla 19 milyon 816 bin lirayla tekstil dokumacılığı, 13 milyon 618 bin lirayla trikotaj (örme) ürünleri imalatı yapan tekstil firması izledi. Söz konusu projelerle 54 kişi iş sahibi oldu.

Farklı sektörlerdeki diğer projelerle de 42 kişi işe yerleşti.

Teşvik belgesi alan 66 projede 2 bin 188 kişiye istihdam hedefi

Kentte ayrıca söz konusu dönemde 66 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Yatırımların ikisi yabancı, 64'ü yerli sermayeli projelerden oluştu.

Yatırım tutarı 11 milyar 22 milyon 92 bin lirayı bulan projelerin kente 2 bin 188 kişilik yeni istihdam sağlaması hedefleniyor.